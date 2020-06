23 Remedios naturales para el dolor de muelas

El dolor de muela es considerado, por quienes lo han padecido, como uno de los dolores más intensos que existe. En la mayoría de los casos está relacionado con una carie que ha llegado a afectar el nervio del diente. Sin embargo, existen otras causas como:

• Absceso dental

• Dolor de oído

• Sinusitis

• Lesión en la mandíbula o boca

• Ataque cardiaco (en ocasiones puede presentarse con dolor de diente)

Entre los síntomas son los siguientes:

• Hinchazón de la boca

• Mal aliento

• Dolor

• Latidos en el área donde se siente el dolor

La higiene bucal es algo que debemos cuidar, debido a que existen una serie de problemas dentales que aparecerán si se descuida esta zona. Aunque muchas personas no lo creen, los dientes forman parte de las piezas del cuerpo que más se necesitan y es que sin dientes no se podría masticar. Uno de los dolores más comunes, que se pueden encontrar es el dolor de muelas, debido a que este se provoca por una serie de factores comunes, sin embargo, se debe mencionar que este dolor es uno de los más fuertes que se puede tener.

Los dolores de muela aparecen conforme no se cuidan los dientes y es que la mala alimentación, es algo que puede llegar a perjudicar nuestros dientes y por lo mismo, crear una serie de infecciones, principalmente en las muelas. Cuando la muela del juicio es la más afectada, este dolor es algo catalogado cómo espantoso y por eso mismo, debemos tener conciencia sobre el cuidado de los dientes.

Se debe mencionar que este dolor, generalmente necesita de quitarse la muela para quitar la infección y después se pueda cicatrizar. No obstante, existen algunos tratamientos que pueden calmar el dolor, pero estos no son duraderos y por lo mismo, el quitar la muela es algo común. A continuación te traemos algunos remedios naturales que sirven para aliviarte el terrible dolor de muela, al menos mientras visitas a tu dentista.

Remedio para el dolor de muela #1: Colocar una pequeña cantidad de esencia de clavo directamente sobre la muela afectada.

Remedio para el dolor de muela #2: Preparar un enjuague bucal con 5 clavos, unas hebras de azabrán, una taza de agua y una pizca de sal. Luego en un cazo se coloca todos los elementos, se mezcla y se lleva a ebullición durante 10 minutos. Se retira del fuego y se deja refrescar. Se filtra y se utiliza como enjuague 4 ó 5 veces al día.

Remedio para el dolor de muela #3: Realizar un enjuague bucal con infusión de saúco, una pizca de pimienta y sal y 1/3 taza de vino.

Remedio para el dolor de muela #4: Masticar unas hojas de perejil fresco en el área adolorida para aliviará el dolor.

Remedio para el dolor de muela #5: Mantener, por unos segundos, un buche de licor. El alcohol será absorbido por la encía y adormecerá el área.

Remedio para el dolor de muela #7: Aplicar un emplasto por fuera de la mandíbula de una yema de huevo mezclada con una cucharadita de miel o una pasta de migajas de pan y alcohol espolvoreada con pimienta de Cayena sujeta con una gasa .

Remedio para el dolor de muela #8: Aplicar, sobre la mejilla donde se encuentra el diente adolorido, una tela empapada en infusión de manzanilla tibia.

Remedio para el dolor de muela #9: Aplicar cataplasmas calientes de arroz, harina de linaza o puré de patata.

Remedio para el dolor de muela #11: Colocar sobre la muela afectada, un trozo de cebolla cruda y apretarlo para que vaya soltando el jugo.

Remedio para el dolor de muela #13: Realizar buches con una cucharada de sal en un cuarto de litro de agua después de cada comida.

Remedio para el dolor de muela #14: Friccionar un cubo de hielo en la zona que une el pulgar y el índice según la tradición oriental.

Remedio para el dolor de muela #15: Macerar varias raíces de amapola con 1 cucharadita de sal y aplicar esta pasta sobre la muela afectada. Nota: No usar este remedio si se sufre de hipertensión o de retención de líquidos.

Remedio para el dolor de muela #16: Machacar unas ramas de perejil con 1 cucharadita de sal. Formar una pasta y colocar sobre la mejilla izquierda o derecha dependiendo del lado donde se siente el dolor.

Remedio para el dolor de muela #17: Colocar en una bolita de algodón, humedecida en agua, unas gotas de leche de higuera. Luego, aplicar sobre la muela adolorida. Este remedio disminuye significativamente el dolor.

Remedio para el dolor de muela #18: Poner un trozo de aspirina en la parte de la muela donde se sienta dolor.

Remedio para el dolor de muela #19: Poner sobre la muela adolorida una bolsa húmeda de té verde.

Remedio para el dolor de muela #20: Verter 2 cucharadas de ajenjo en 1 taza de agua hirviente. Dejar refrescar un poco y, aùn tibia, hacer buches con esta preparaciòn durante unos minutos. Para que este remedio tenga efectivida,d es necesario que la infusiòn se mantenga tibia sobre la zona afectada, y en pocos minutos el dolor desaparecerá.

Remedio para el dolor de muela #21: Hervir dos cucharadas de semillas de sésamo en una taza de agua hasta que sólo quede la mitad del líquido. Empapar una bolita de algodón y aplicar sobre la muela (también puede hacer buches de esta preparación). Esta semilla contiene compuestos que alivia el dolor.

Remedio para el dolor de muela #22: Aplicar presión en uno de los dedos índice (en la parte cerca de la uña). Este es un remedio de acupresión

Remedio para el dolor de muela #23: Hacer buches de jugo de aloe vera o sábila