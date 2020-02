Adiós ansiedad: el método eficaz para vivir tranquila

Decía el psiquiatra y filósofo austríaco Viktor Frankl que «cuando ya no somos capaces de cambiar la situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos», y eso es lo que promueve Ferran Cases en su libro «bye bye ansiedad». No es psicólogo, pero sí cuenta con importantes conocimientos sobre la ansiedad, la cuál sufre desde hace más de 17 años, y en su primer libro, donde no se define como «influencer ni mucho menos vendedor de motos», desvela cuál es el método más completo y eficaz para decir adiós a la ansiedad, creado por él mismo.

Pinchazos en el pecho, ahogo y parálisis en las extremidades fue lo que le llevó a descubrir qué es la ansiedad y cómo se manifiesta de diferentes formas en cada persona. Según los últimos datos de la OMS, alrededor de 260 millones de personas en el mundo sufrieron ansiedad en 2017 y el Consejo General de Psicología Nacional señala que nueve de cada diez personas la padecieron durante ese mismo año. Una patología que se ha disparado también entre los más jóvenes y que ya ha sido catalogada como «la epidemia silenciosa del siglo XXI».

Los pensamientos, causantes de ansiedad

Ferran Cases, autor de «Bye bye ansiedad», un método rápido y eficaz para vivir tranquilo, tiene claro que la mente es loa causante de la ansiedad: «La manera que tenemos de percibir la realidad es la que nos termina provocando la sintomatología que tan mal nos hace pasar», y explica que esto sucede porque nuestro cerebro está recibiendo un estímulo irreal como si fuera real, y el cuerpo, para poder sobrevivir, actúa en consecuencia. «Imagina que estás preocupada porque tienes que entregar un informe en el trabajo a tiempo y ves que no llegas. Tu cerebro interpreta ese pensamiento como un peligro, al igual que si un tigre de te fuera a comer, y tu cuerpo entra en un estado que los psicólogos denominan ‘reacción de huida o ataque’.Tu sistema nerviosos se tensa, empiezas a hiperventilar, se acelera el ritmo cardíaco, la sangre circula a mayor velocidad por el cuerpo y este se calienta con la intención de atacar o salir corriendo del agresor», explica el experto.

No dormir provoca ansiedad

El método de Ferran Cases no ha dejado de lado las horas idóneas de sueño para no motivar la aparición de ansiedad, muy ligada al tiempo que dormimos. «En todas las charlas que doy, igual que en el libro, cuento que hay tres hábitos que si dejamos de hacer morimos: comer, dormir y respirar. Dormir es uno de los imprescindibles para no sentir ansiedad. Hay varias cosas que podemos hacer para educarnos y que nos cueste menos dormir y tener un sueño más reparador: Cenar menos cantidad es uno de los que ayuda mucho a aquellos que sufren insomnio por ansiedad», dice el coach, y desvela que una crema de verduras o un caldo podrían ser una buena opción. «Para los más valientes puede ser una mejor idea no cenar, ya que algunos estudios hablan de los beneficios del micro ayuno y cómo ayuda a estados de ansiedad», explica.

Y si la alimentación es importante, no lo es menos los hábitos que adoptamos antes de cerrar los ojos por las noches. El escritor hace hincapié en la importancia de no coger el teléfono móvil antes de conciliar el sueño: «La mayoría de nosotros damos un repaso a las redes sociales metidos en la cama con el pijama puesto. Esto provoca que nuestra glándula pineal, situada entre los dos ojos, deje de producir la cantidad de melatonina necesaria para inducir sueño, y de esta forma volvemos al comienzo: el no dormir yel cansancio provocan ansiedad», cuenta Cases, con estudios también en fitoterapia.

¿Qué tipo de alimentación motiva esta enfermedad?

Comer es algo que se hace cada día y, según dice Ferran Cases, el poder que tiene todo lo que comemos sobre nuestros síntomas de la ansiedad es muy potente. «No es una cuestión de comer más o menos saludable (como frutas, verduras o hidratos), es que la comida no saludable está vacía de nutrientes y está llena de azúcares que no solo no nos ayuda con la ansiedad, sino que puede influir negativamente en nuestros síntomas», dice el autor de «Bye bye ansiedad».

En la misma línea, desvela que tomar cafeína, teína y estimulantes es algo que no va a favor de las personas que sufren esta enfermedad. «Además, los azúcares, excesos de sal, alcohol, bollería y embutidos son productos que deberían retirarse de la dieta de, especialmente, los que sufren ansiedad». En cambio, tomar pescado, el calcio, carne de buena calidad, fruta, verdura, frutos secos o productos con omega 3, asegura a aquellos con ansiedad tener ganada la batalla con la alimentación.