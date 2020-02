Confirman primer contagio de coronavirus de persona a persona en Estados Unidos

Las autoridades de salud en Estados Unidos reportaron el primer caso conocido en el país de transmisión de persona a persona de un nuevo virus originado en China. El paciente está casado con una mujer en Chicago que se enfermó tras regresar de un viaje a Wuhan, China, epicentro del brote. Ha habido casos reportados de diseminación del virus a otros en un hogar o un centro de trabajo en China y otras partes.

El nuevo caso es el sexto detectado en Estados Unidos. Los otros cinco son viajeros que reportaron la enfermedad tras regresar de China. El último paciente no había viajado al país asiático. La mujer de Chicago regresó de Wuhan el 13 de enero. La semana pasada acudió al hospital y se le diagnosticó la enfermedad viral. Ella y su esposo, ambos de 60 y tantos años, están hospitalizados.

Los expertos han dicho que esperaban casos adicionales, y que al menos una diseminación limitada en estados Unidos era probable. Las autoridades de salud piensan que el nuevo virus se disemina mayormente cuando una persona infectada tose o estornuda, como sucede con la influenza. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y las autoridades de salud del estado de Illinois dijeron que el personal médico y otras personas que han estado en contacto con el nuevo paciente están siendo monitoreados. “Anticipábamos esto”, dijo el doctor William Schaffner, experto de enfermedades infecciosas de la Universidad de Vanderbilt. “El tipo de contacto que uno tiene en el hogar es muy cercano y prolongado. Es el tipo de circunstancia en la que se puede esperar que se transmita un virus así”.

El virus puede causar fiebre, tos, jadeo y neumonía. Ha enfermado a miles de personas, mayormente en China, y ha causado 170 muertes. Los otros casos en Estados Unidos son en Arizona, California y el estado de Washington.

Por otro lado la OMS declara emergencia internacional por coronavirus

En conferencia de prensa el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró este jueves que este brote del coronavirus 2019-nCov constituye una emergencia de Salud Pública internacional.

El jefe de la OMS dijo que esta declaración no es una muestra de desconfianza hacia China, sino que se muestran agradecidos por los esfuerzos que ha hecho el país. “La principal razón de esta declaración no es por lo que está pasando en China sino en otros países. Nuestra mayor preocupación es el potencial del virus para esparcirse en otros países que tienen un sistema de salud más débil y que no están preparados para lidiar con esto”, aseguró Adhanom.

“La única forma de vencer este brote es que todos los países trabajen juntos en un espíritu de solidaridad y cooperación.

Todos estamos juntos en esto, y solo juntos podemos detener”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus.