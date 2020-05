Coronavirus: ¿cómo puedes contagiarte sin que te des cuenta?

El coronavirus se sigue expandiendo por todo el mundo y, al tratarse de un nuevo virus, hay muchas dudas, entre ellas cómo se contagia de persona a persona. Esto ayudará a entender por qué es vital mantener distancia social, sobre todo en momentos en que muchos salen a comprar y hacen colas en los supermercados.

El portal BBC explica que la clave es entender que los virus que afectan al sistema respiratorio viajan en las gotículas respiratorias, nos referimos a aquellas gotitas que expulsamos cuando respiramos, hablamos, tosemos, reímos o estornudamos.

Distancia entre persona y persona

Según la OMS, el riesgo de contagio es particularmente alto dentro de un metro de distancia. Por su parte, el servicio de salud pública del Reino Unido, NHS, refiere que estar a menos de dos metros de distancia y por 15 minutos también es peligroso y puedes infectarte.

Es decir, si nos cruzamos en la calle, de manera rápida y a casi dos metros de distancia, con un enfermo con coronavirus, puede que no nos contagiemos, aunque por prevención, lo mejor es evitar todo tipo de contacto.

¿Cómo ingresa el virus del covid-19 a nuestro cuerpo?

Para infectarnos, las gotículas respiratorias deben ingresar a nuestro organismo por los ojos, nariz o la boca, y para que eso ocurra pueden pasar estas situaciones que terminan por exponerte al contagio:

Tos o estornudos cerca a ti

Los expertos mencionan a la BBC que la principal forma de contagio es por las gotitas que llegan a nuestro sistema respiratorio a través de la tos y estornudos de un infectado. El estornudo transforma las gotículas en aerosoles que pueden quedar suspendidos en el aire por varios minutos antes de depositarse en cualquier superficie. Y claro, las probabilidades de contagio son más altas si la persona infectada, te tose o estornuda a la cara.

Una conversación a corta distancia con una persona infectada

¿Cómo saber si estás muy cerca a alguien? Un truquito es que, por ejemplo, si puedes adivinar qué ha comida esa persona con la que estás hablando, por su aliento, significa que estás muy próximo a él o ella, y alguna gota de saliva puede llegar a tu rostro.

Esta es la razón por la que se recomienda mantener una distancia de al menos 1,80.

Tocarse la cara

Casi todo el tiempo, las manos están tocando superficies que pueden estar contaminadas. Los cajeros automáticos son un ejemplo: el virus puede llegar ahí en forma de estornudo o por el contacto de la mano de un enfermo que se tapó la boca para toser.

Y si después de tocarlas nos llevamos las manos a la cara, el daño muy probablemente está hecho. A menos que antes te tocarte los ojos, la nariz o boca te hayas lavado las manos.

Aglomeraciones o espacios cerrados

Entre más gente se junte hay más probabilidades de entrar en contacto con el virus. Recuerda que hay personas portadoras, que no manifiestan síntomas y que no saben que tienen el virus.

El sexo

Tener relaciones sexuales con un portador es una forma casi segura de contagiarse el virus. Los besos y la proximidad con el rostro garantizan el intercambio de gotículas.

¿Cómo evitar riesgos con los objetos que compras?

Según una investigación publicada en The New England Journal of Medicine, el SARS-CoV-2 puede sobrevivir hasta tres días en superficies de plástico o metal. Por lo que ese paquete que compraste en China, en lo que demora en llegar a casa, el virus ya se ha desintegrado.

Por otro lado, si compras por delivery, para que tu encargo sea potencialmente contagioso, el paquete que recibas tendría que haber sido manipulado por alguien infectado.

Desinfectar los objetos que compras con jabón

Entonces, si prefieres evitar riesgos, puedes desinfectar los objetos con agua con jabón, el cual puedes mezclar en un atomizador y rociarlo sobre lo que vayas a tener contacto.