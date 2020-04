Coronavirus: ¿Debo preocuparme por el correo, los paquetes que me llegan a domicilio o el periódico?

El riesgo de enfermarse por manipular correo o paquetes es extremadamente bajo y, en estos momentos, solo teórico. No existe ningún caso documentado de alguien que se haya enfermado por abrir un paquete o leer un periódico.

Sin embargo, eso no significa que no se deban tomar precauciones. Tras manipular correo, paquetes o leer el periódico, desecha los empaques y lávate las manos. Si todavía te sientes especialmente ansioso respecto a tocar esos artículos, cumple con los lineamientos del estudio de The New England Journal y simplemente deja que pasen 24 horas antes de manipular el correo y los paquetes.

Fuente: The New York Times