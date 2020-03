El crudo mensaje de una paciente joven con coronavirus a los que piensan que nunca se contagiarán

Jane Langston es una británica de 39 años y hasta hace unos días tenía una vida completamente saludable. Madre de niñas, repartía su día entre ellas, el trabajo y el deporte. Pero ahora, el coronavirus cambió radicalmente su realidad y para concientizar a los jóvenes que se sienten invencibles, se filmó luchando por respirar. “Siento como si tuviera vidrio en los pulmones”. La madre de dos niñas fue trasladada al hospital en ambulancia el viernes pasado y finalmente fue diagnosticada con Covid-19 el domingo.

En el crudo relato, grabado con su móvil desde la unidad de cuidados intensivos del Hospital Hillingdon en el oeste de Londres, le suplica a los demás que se tomaran en serio el mortal COVID-19. Jadeando por la falta de aire y la tos, grabó un angustioso testimonio que envió como un mensaje Whatsapp a sus colegas advirtiéndoles que tuvieran cuidado.

Había estado enferma toda la semana pasada después de ser diagnosticada inicialmente con una infección en el pecho y se le dieron antibióticos, que tomó junto con el ibuprofeno y el paracetamol. Langston, camarera, ahora cree que el ibuprofeno puede haber exacerbado el virus. “Es como tener vidrio en los pulmones, es difícil de explicar, pero cada respiración es una batalla”.

“Es absolutamente horrible y no quisiera pasar por algo así nunca más. Me diagnosticaron una infección en el pecho, me dieron antibióticos y me aconsejaron tomar ibuprofeno y paracetamol. Tomaba unos ocho ibuprofenos al día y ahora creen que eso exacerbó el problema”, detalló.

Y agregó: “Cuando me llevaron a cuidados intensivos, originalmente planearon sedarme y mantenerme en intubación porque mi cuerpo había pasado por todo eso durante la mayor parte de una semana y estaba destrozado. Afortunadamente me mantuvieron despierta”

El impactante video, que se hizo viral en las últimas horas, evidencia que el coronavirus no afecta solo a los ancianos o a los que tienen problemas de salud subyacentes están en riesgo.

Hablando con la cámara, su relato es impactante: “Si alguien está pensando en arriesgarse, mírenme. Estoy en la unidad de cuidados intensivos, no puedo respirar sin esto. Han tenido que coser eso en mi arteria tengo una cánula, otra cánula y un catéte, y en realidad estoy diez veces mejor de lo que estaba antes”. “Si alguien todavía fuma, dejen los cigarrillos porque les digo que necesitarán de sus putos pulmones y, por favor, no se arriesguen porque si se pone muy mal, acabará aquí”

“Hice este video para advertir que los jóvenes también son susceptibles. Es bastante surrealista estar en la UCI, las enfermeras están cubiertas de pies a cabeza pero están literalmente trabajando sin parar y han sido brillantes”; dijo agradecida.

Explicó que el hecho de estar infectada cambió totalmente su visión de la realidad: “La gente tiene que darse cuenta de que necesita aislarse, es la única manera”. “Cualquier restricción que el gobierno haya puesto ahora debería haberse hecho hace dos semanas, creo. Mi historia debería ser una advertencia para los demás, deben tomar esto en serio”.

El crudo testimonio de Jane va en línea con las declaraciones del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, que avisó a los jóvenes que no son “invencibles” y de que también tienen riesgo de padecer el nuevo coronavirus.