En medio de la pandemia, los ricos se hacen más ricos

La persona más rica del mundo se está haciendo más rica, incluso en medio de una pandemia, y quizás gracias a ella. Lo mismo otros magnates que lideran los rankings mundiales.

Los consumidores atrapados en casa confían más que nunca en Amazon, de Jeff Bezos. Las acciones del minorista subieron 5,3% a un récord el martes, elevando el patrimonio neto de su fundador a USD 138.500 millones.

La pandemia ha llevado a la economía mundial casi a un punto muerto y ha empujado a millones de personas al desempleo en un lapso de tres semanas. JPMorgan Chase & Co. y Wells Fargo & Co. señalaron el martes que las pérdidas de préstamos alimentadas por los recortes de empleos sin precedentes –muchos de ellos en el sector minorista que Amazon cambió de manera tan eficiente– podrían rivalizar con los vistos después de la crisis financiera de 2008.

Sin embargo, Bezos y muchos de sus pares ricos en tecnología, capital privado y otros lugares están bien, en mayor medida gracias a esfuerzos de estímulo sin precedentes por parte de gobiernos y bancos centrales. Si bien el patrimonio neto combinado de las 500 personas más ricas del mundo ha bajado USD 553.000 millones este año, ha aumentado un 20% desde su mínimo del 23 de marzo, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg

“La brecha de riqueza, solo se ampliará con lo que está sucediendo ahora”, asegura Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co. “Las personas realmente ricas no han tenido que preocuparse. Sí, son menos ricos, pero no han tenido que preocuparse por poner comida sobre la mesa o mantener un techo sobre su cabeza”.

No son solo los multimillonarios. Los expertos corporativos han sido compradores importantes de las acciones de sus compañías, una muestra de confianza en que la crisis pasará.

Según Sundial Capital Research, el volumen de transacciones en las industrias más afectadas, desde los viajes hasta la atención médica y los juegos, sugiere que los ejecutivos y los directores son más optimistas que en la mayoría de los otros puntos en la última década.

El miembro de la junta de Carnival Corp. Randall Weisenburger compró USD 10 millones en acciones de la operadora de línea de cruceros en dificultades la semana pasada. Las acciones han subido 56% desde la compra.

Otros van más allá para maximizar los retornos. UBS Group AG ve que los clientes ultra ricos aumentan los préstamos para colocar más apuestas en lo que ven como un mercado barato. Los agentes hipotecarios de los ricos han dicho que más clientes buscan préstamos respaldados por bienes raíces para ayudarlos a pagar otras deudas, invertir en negocios y recuperar otros activos.

Ha habido perdedores masivos entre el conjunto adinerado. Muchos en la industria del petróleo y el gas han sido golpeados por el colapso de los precios del crudo. Los multimillonarios de los mercados emergentes no están cosechando las mismas recompensas que en EE.UU., y ha habido llamadas de margen y ventas forzadas.

Pero también ha habido ganancias notables.

Liderando el grupo está Bezos, quien ha agregado casi USD 24.000 millones a su fortuna en 2020, así como MacKenzie Bezos, que se quedó con una participación del 4% en Amazon como parte del reciente acuerdo de divorcio de la pareja. Su patrimonio neto ha aumentado USD 8.200 millones a USD 45.300 millones, y ahora es la número 18 en la clasificación de riqueza de Bloomberg, por delante de Mukesh Ambani, la persona más rica de India, y del mexicano Carlos Slim.

Las acciones de su rival minorista Walmart Inc. también han avanzado, lo que incrementa la fortuna de la familia más rica del mundo. Alicia, Jim y Rob Walton ahora tienen un patrimonio neto combinado de USD 169.000 millones, un aumento de casi 5% desde el comienzo del año.

El director ejecutivo de Tesla Inc., Elon Musk ,ha agregado USD 10.400 millones a su fortuna este año, más que nadie, excepto Bezos.

La fortuna del fundador de Zoom Video Communications Inc., Eric Yuan, ha crecido más del doble a USD 7.400 millones, ya que la demanda de su servicio de teleconferencia explotó a raíz de los confinamientos motivados por la pandemia.

“Lo injusto de todo es quién se va a beneficiar más de eso”, dice Maley. “El dinero hace dinero”.

