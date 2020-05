Esta es la razón que explicaría la mayor vulnerabilidad de los hombres al coronavirus

Las concentraciones plásticas más altas de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2) en los hombres explicarían su mayor vulnerabilidad frente al SARS-CoV-2. Así lo explica un nuevo estudio publicado en la revista European Heart Journal.

El actual coronavirus Covid-19 ha demostrado que infecta a cualquier persona de cualquier edad, pero los hombres mayores con enfermedades crónicas pueden verse más afectados por las formas graves de la enfermedad.

Inhibidores RAAS en Covid-19

Informen recientes han apuntado a que la mayor vulnerabilidad de las personas mayores con enfermedades cardiovasculares y afecciones comórbidas podría estar relacionada con mayores concentraciones de ACE2, y se sabe que la ACE2 aumenta en la insuficiencia cardíaca. ACE2 no es solo una enzima sino también un receptor funcional en las superficies celulares tanto para el SARS-CoV como para el SARS-CoV-2. Se expresa altamente en el corazón, testículos, riñones y pulmones y se vierte en el plasma . Algunos informes han sugerido que los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona (RAAS) aumentan las concentraciones plasmáticas de ACE2 pero hasta ahora no se había investigado en profundidad.

El estudio no respalda informes anteriores que sugieran que los inhibidores de la ECA o los BRA aumentan la vulnerabilidad de Covid-19

Estudio a gran escala

Los investigadores del estudio midieron las concentraciones de ACE2 en 1.485 hombres y 537 mujeres con insuficiencia cardíaca en 11 países europeos. Los resultados se validaron en otra cohorte independiente, que constó de 1.123 hombres y 575 mujeres con insuficiencia cardíaca inscritos en Escocia. Solo los participantes con suficientes muestras de plasma fueron utilizados para esta investigación.

Los resultados del estudio concluyeron que en las dos grandes cohortes independientes de pacientes con insuficiencia cardíac las concentraciones plasmáticas de ACE2 eran más altas en hombres que en mujeres. Por su parte, el estudio también ha descubierto que los pacientes con insuficiencia cardíaca que toman medicamentos dirigidos RAAS, no tenían mayores concentraciones de ACE 2 en su sangre y, por lo tanto, no deberían elevar el riesgo de contraer Covid-19 para quienes los consumen.

Por tanto, estos datos podrían explicar la mayor incidencia y tasa de mortalidad de Covid-19 en los hombres, pero no respaldan informes anteriores que sugieran que los inhibidores de la ECA o los BRA aumentan la vulnerabilidad de Covid-19 a través del aumento de las concentraciones plasmáticas de ACE2.

Fuente: European Heart Journal.