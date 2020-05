Este dispositivo produce suficiente energía solar, agua purificada e internet para abastecer un pequeño pueblo

Existen multitud de empresas dedicadas a la investigación con el objetivo de intentar mejorar la vida de los más desfavorecidos, como los poblados de África o las zonas que han estado en guerra durante años. Esto, lógicamente, a parte de todo el trabajo que las ONG y otras organizaciones realizan día a día sin descanso.

Watly es un sistema que nace para dar solución a esas situaciones en las que las personas no cuentan con ningún sistema para purificar el agua, poniendo en riesgo su salud y la de aquellos que les rodean. Además, se espera que también sea capaz de proporcionar conexión a Internet y electricidad a un poblado entero.

La tecnología Watly aprovecha la energía solar para depurar aguas residuales y agua marina, producir electricidad y ofrecer conexión a Internet. Toda una innovación, surgida del trabajo de un grupo de emprendedores repartidos entre España e Italia, que prevén empezar a comercializar el revolucionario dispositivo el próximo año gracias a la financiación que les ha dado la UE a través de un instrumento específco para las pymes más creativas.

Watly (An autonomous and mobile water treatment plant powered by solar energy) se fundó en 2013 utilizando como punto de partida un planteamiento totalmente innovador: combinar en un solo dispositivo la posibilidad de obtener agua potable, electricidadd y conexión a internet. Recursos imprescindibles hoy en día a los que no se tiene acceso en muchas áreas del globo. Pero son ricas,, sin embargo, en la única fuente que mueve esta tecnología: la energía solar.

Iideada por un equipo internacional de emprendedores, Watly desala eficientemente el agua del océano, elimina todos los patógenos y microorganismos de las aguas residuales o contaminadas –desde virus y bacterias a parásitos, hongos o quistes–, los compuestos inorgánicos y cualquier otro veneno, según explican los inventores de Watly en su página web. Incluso purifica el agua radiactiva, y todo ello sin necesidad de membranas o filtros.

El principio físico en que se basa este innovador sistema se llama destilación por compresión de vapor. Y es, con mucho, ”el método más eficaz y potente de la purificación y desalinización del agua disponible”, aseguran.

Este dispositivo es capaz de generar, además, la misma cantidad de energía que necesita para funcionar. Gracias a la energía solar, produce electricidad para alimentar sus propios componentes electrónicos internos(ordenadores, pantallas, impresoras 3D y diferentes dispositivos de telecomunicaciones), y otrosdispositivos externos: ordenadores portátiles, teléfonos móviles, lámparas, radios, televisores…

Además, se trata de un dispositivo modular, de manera que puede usarse de forma independiente o unir en cadena varios de ellos, a fin de convertirlos en un red inteligente de distribución (Energynet, la llaman sus creadores), en la que el agua y la electricidad se unen con la tecnología de la información.

Inhabitat