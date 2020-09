FOTOS: Descubren el primer cuerpo de un oso extinto hace 15.000 años, completamente conservado

View this post on Instagram

💥 Ученые СВФУ изучат найденного на Ляховских островах бурого медведя💥 ⠀ На острове Большой Ляховский, входящего в архипелаг Новосибирских островов, оленеводами найдена прекрасно сохранившаяся туша древнего медведя. Изучать уникальную находку будут сотрудники лаборатории Музей мамонта и Молекулярная палеонтология НИИ прикладной экологии Севера Северо-Восточного федерального университета совместно с российскими и зарубежными коллегами. ⠀ «Автор находки передал право исследования ученым СВФУ, в будущем будет подготовлена научная программа по ее комплексному изучению», – прокомментировал старший научный сотрудник, кандидат биологических наук лаборатории Музей мамонта Максим Чепрасов. ⠀ Это первая и единственная находка в своем роде – целая туша медведя с мягкими тканями. Она полностью сохранена, все внутренние органы на месте. Это очень важная новость для научного мира Якутии, России и мира! Поделитесь публикацией с друзьями!🙌