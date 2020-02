FOTOS: Gastó $40,500 en tatuar todo su cuerpo incluyendo los ojos y éste es el resultado

Amber Breeana Luke, de 24 años, se tatuó por primera vez cuando tenía 16 años porque quería “saber qué se siente”, e inmediatamente le gustó.

Su primer diseño fue una caligrafía sencilla y anticuada que decía “puedes seguir golpeando, pero no me derribarás; no hay amor perdido, no hay amor encontrado”.

Pero ahora, cada centímetro de su cuerpo está cubierto de diseños impresionantes, incluyendo flores, cráneos, animales y patrones de bloques.

Amber, de Nueva Gales del Sur, Australia, dijo: “Al principio fue porque quería saber cómo era la sensación, la anhelaba aunque no tenía ni idea de cómo se sentía. Una vez que la aguja penetró en mi piel, me sentí como en casa.

“Mi pasión se desarrolló cuando tenía 20 años, empecé a tatuarme más fuertemente.

“La sensación que tuve al tatuarme fue como ninguna otra que había experimentado – literalmente sentí la energía negativa dispersarse de mi cuerpo, minuto a minuto.”

Amber, que trabaja como aprendiz de tatuador mientras estudia para convertirse en controladora de tráfico, no está exactamente segura de cuántos tatuajes tiene en total, habiendo dejado de contar cuando llegó a 150 – pero cree que ha tenido al menos 100 más desde entonces.

Su pasión le ha costado unos 40.500 dólares americanos.

También tiene la lengua partida en dos y un implante de silicona en el ojo para que parezca un duendecillo.

Tal vez su tatuaje más impactante, y el favorito de Amber, es el de sus ojos, que se ha coloreado en azul brillante.

“Mis globos oculares me causaron el más inmenso dolor que he soportado hasta ahora, pero valen la pena.

“Cada mañana cuando me despierto y miro mis ojos, me hace feliz porque el azul es mi color favorito.”

Su amor por los tatuajes coincidió con su decisión de buscar ayuda para sus problemas de salud mental después de unos años extremadamente difíciles.

“Mi educación fue genial. Mi madre trabajó muy duro todo el tiempo y me dio todo lo que necesitaba.

“Sin embargo, me sentía muy sola.

“Soy hija única, y como mi madre trabajaba tantas horas – mi padre no estaba realmente en la foto – apenas podía verla. Y, con el tiempo, desarrollé un inmenso deseo de no estar nunca sola.

“La depresión y la ansiedad se desarrollaron a los 15 años, el trastorno de personalidad limítrofe con rasgos esquizofrénicos llegó un poco más tarde.”

Pero todo cambió cuando cumplió 20 años.

“Decidí que quería dejar de odiarme a mí misma a los 20 años.

“El odio que albergaba en mi corazón por mi imagen era implacablemente brutal. Mi depresión jugó un papel muy importante, pero mi perspectiva de mí misma era tanta que evitaba salir de casa durante semanas.”

Las cosas se pusieron tan mal que Amber intentó suicidarse al menos 15 veces.

“De todos esos eventos traumáticos, hubo una experiencia de otro mundo. No entraré en muchos detalles, pero cuando estaba colgada, desmayándome, oí a una presencia celestial decirme “Amber, no es tu hora”.

“Fue entonces cuando sentí que alguien desenredaba la cuerda alrededor de mi cuello y caí al suelo, llorando e hiperventilando.

“Todavía puedo oír la voz hasta hoy”.

Amber publica regularmente fotos de su cuerpo en los medios sociales, ya que espera inspirar a la gente a amar su cuerpo, mientras promueve un ejemplo positivo de modificación del cuerpo y tatuajes.