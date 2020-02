Las claves de la actitud mental que te hará triunfar en la vida

El «Growth Mindset» busca el autoconocimiento para conseguir sacar a la luz la mejor versión posible de nosotros mismos. Y a eso dedica el profesor, consultor y conferenciante Eber Dosil su libro de título homónimo, al «Growth Mindset», a encontrar una actitud mental que nos ayude a crecer.

«Cualquier cambio debe empezar de dentro a fuera», explica el autor en el libro, y es que, lo que persigue este es que «desarrollemos, multipliquemos y potenciemos al máximo nuestra capacidad de desarrollo, centrándonos en el esfuerzo, la disciplina y el pensamiento lateral».

«Es una actitud mental, de esfuerzo, de positividad, sirve para recordar lo que ya sabemos, para reírnos y para pasar un buen rato», narró el autor durante la presentación del libro, un evento en el que los ejercicios y la interacción con los presentes fue esencial, reflejando el espíritu del libro. Y es que este nace como una guía, un manual para ayudar a quien esté interesado a trabajar en su desarrollo personal y mental a través de ejercicios prácticos y referencias a la cultura pop, tal como hace el escritor en sus clases universitarias.

¿Y cómo podemos mejorar esa actitud mental? A lo largo de las páginas el autor y profesor deja claves para, poco a poco, empezar el cambio.

Mira el vaso siempre lo más lleno posible

«Empieza a decirle a tu cerebro que el vaso está lleno, que las cosas van bien. Y si no está lleno, si las cosas no están bien, si no crees que estás viviendo como deberías, ¡sorpresa! La mayoría de cosas depende de ti», afirma el autor en el libro. Buscando que impere la positividad, comenta que «si ponemos toda la carne en el asador nadie podrá reprocharnos nada». «Dedícate a trabajar y déjate de chorradas. Ya lo tienes. Ahí está para ti. Es la fórmula de la Coca-Cola. Es el Santo Grial», bromea.

No dejes de valorar lo que tienes

Muchas veces damos por sentado algunas cosas muy importantes en la vida, y es ahí cuando cometemos el error. «Tenemos mucha suerte de tener todo lo que tenemos. Debemos cuidar nuestra cabeza, que quizás es nuestra posesión más valiosa, para poder ver las cosas que tenemos y no las que nunca tendremos. Deja de pelearte contra molinos», dice el autor.

La importancia de pensar en la muerte

A lo largo de las páginas del libro, Eber Dosil incide mucho en la idea de la muerte, en no olvidarnos de ella, en saber que siempre está ahí. Es el momento en el que la asumimos y somos conscientes de su constante presencia cuando realmente comenzamos a vivir. «Prepárate para morir», cuenta el autor que iba a ser el título del libro. En la parte que dedica a este tema, Dosil propone a los lectores imaginar el día de su muerte y pensar en si, de morir mañana, lo harían satisfechos y en plenitud. Es por ello que invita a vivir la vida teniendo ese objetivo, llegar al día de nuestra muerte sin habernos dejado nada en el cajón, asumir el «carpe diem» como estilo de vida.

Fomentar la creatividad

También, es muy importante fomentar la creatividad para nuestro desarrollo. Para desarrollar esta, cuenta el autor que es fundamental la pasión. «La creatividad es el futuro no realizado. Es un fino equilibrio entre lo conocido y lo desconocido. La creatividad nos incita a emprender actividades sin conocer los resultados de antemano», comenta Dosil. Es esta creatividad una herramienta en nuestra vida, un «ordenador central» sin el cual no podríamos avanzar.