No te pierdas el primer eclipse lunar de la decada

Este 10 de enero de 2020 en algunas partes del mundo se podrá observar el primer eclipse lunar penumbral del decenio. En promedio, este tipo de fenómenos astronómicos se producen alrededor de dos veces al año.

Podrás ver la Luna Vieja o la también conocida Luna llena del Lobo; así como el primer eclipse lunar penumbral. ¿ En dónde se verá el primer eclipse lunar? El eclipse se verá sólo en algunas partes de América, Europa, África, Asia y Australia, debido a que se producirá en el grado 20 del eje Cáncer/Capricornio. En España el momento cúlmine de este espectáculo astronómico será a las 08:30 PM.

¿Cuánto durará el primer eclipse lunar? El momento astronómico será visible por cuatro horas y cinco minutos; será el primero de los cuatro eclipses lunares de tipo penumbral que se verán en 2020. ¿Cuándo se verá la primera luna Lobo? Después de que finalice el eclipse lunar, el cual sólo se verá en sus etapas iniciales y finales en América del Norte y en América del Sur, la Luna llena o Luna Lobo se hará presente.

Qué es un eclipse lunar penumbral?

Un eclipse lunar es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Tierra pasa directamente entre la Luna y el Sol, causando que la Tierra se proyecte y genere una sombra sobre la Luna. Para que esto ocurra, se requiere que los tres cuerpos celestes estén perfectamente alineados.

Un eclipse penumbral se produce cuando la Luna pasa a través de la pálida periferia de la sombra de la Tierra. Es tan sutil que los observadores del cielo con frecuencia no notan que está ocurriendo un eclipse.

Por lo general, los eclipses lunares no tienen un orden en particular. A un eclipse parcial puede seguirle uno total, y luego otro penumbral, etc. Puede suceder cualquier cosa. En ciertas ocasiones, sin embargo, la secuencia es más ordenada.

Fuente: Milenio