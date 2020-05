ONU: Coronavirus es una advertencia de la naturaleza

El director de medio Ambiente de la Organización, Inger Andersen, aseguró que la naturaleza está enviando un mensaje con la pandemia de coronavirus y la actual crisis climática.

En una entrevista al diario The Guardian, el funcionario advirtió que el hombre ejerce demasiadas presiones sobre el mundo natural con consecuencias dañinas. Dijo que si no se cuida el planeta significa que no nos cuidamos a nosotros mismos.

En su opinión, la prioridad inmediata es proteger a las personas del coronavirus y prevenir su propagación. “Pero nuestra respuesta a largo plazo debe abordar la pérdida de hábitat y biodiversidad”, agregó.

“Nunca antes existieron tantas oportunidades para que los patógenos pasen de los animales salvajes y domésticos a las personas”, dijo a explicar que el 75 por ciento de todas las enfermedades infecciosas emergentes provienen de la vida silvestre.

Para el funcionario, la continua erosión de los espacios silvestres han acercado al hombre a animales y plantas que albergan enfermedades que pueden saltar a los humanos.

También señaló otros impactos ambientales, como los incendios forestales de Australia, los récords de calor rotos y la peor invasión de langostas en Kenia en 70 años. “Al final del día, con todos estos eventos, la naturaleza nos está enviando un mensaje”, dijo Anderson.

Dijo que las personas están íntimamente interconectadas con la naturaleza. “Si no cuidamos la naturaleza, no podemos cuidarnos a nosotros mismos. Y a medida que avanzamos hacia una población de 10 mil millones de personas en este planeta, necesitamos ir a este futuro armados con la naturaleza como nuestro aliado más fuerte “.

No al tráfico silvestre

De esta forma, el tráfico de especies de la vida silvestre vuelve a estar sobre la mesa, pues es una de las principales razones por las que se han expandido algunas enfermedades. Por eso no son pocas las voces en torno a que esta práctica se debe prohibir en el mundo. Científicos han advertido que el brote de covid-19 es una advertencia, dado que existían muchas más enfermedades mortales en la vida silvestre. En su opinión casi siempre es el comportamiento humano lo que causa que las enfermedades se extiendan a las personas.

Para evitar que pandemias como la que hoy enfrenta el mundo se vuelvan a registrar, los expertos manifiestaron que tanto el calentamiento global como la destrucción del mundo natural para la agricultura, la minería y la vivienda tienen que terminar, ya que ambos ponen la vida silvestre en contacto con las personas.

Los virus mutan naturalmente y pueden recombinarse, compartiendo diferentes componentes para crear nuevos virus. Por estarazón, los ambientalistas indican que el comercio de vida silvestre y los mercados de carne, donde varias especies vivas se mantienen juntas y se sacrifican en las mismas superficies, son un espacio perfecto para nuevos patógenos, por ello organizaciones ambientales internacionales como Wildlife Conservation Society y Global Wildlife Conservation han solicitado que acabe esta práctica, así como los mercados de animales vivos.

Explican que los animales son capturados en la naturaleza y transportados a un mercado, donde interactúan con otras especies de otros lugares. Allí los animales están confinados bajo condiciones estresantes, intercambiando excrementos y, por lo tanto, virus antes de ser sacrificados en el sitio. Esto permite que la sangre y los órganos estén expuestos y aumenta la interfaz con los humanos.