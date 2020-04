Sigue en vivo la transmisión del festival ‘un planeta: juntos en casa’ , el concierto más grande de toda la historia

Bienvenidos al concierto más grande de toda la historia: One World Together At Home organizado por Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud con el fin de brindarnos un gran fin de semana repleto de música, pero también, de conciencia, solidaridad y empatía para apoyar a los profesionales de la salud que hoy nos necesitan más que nunca en la lucha contra el COVID-19.

Así, desde este momento y hasta entrada la noche, podremos disfrutar de las presentaciones de decenas de artistas de todo género, desde Lady Gaga, Shawn Mendes, Billie Eilish o Cris Martin, hasta leyendas como Elton John, Paul McCartney y los Rolling Stones.

One World: Together At Home no sólo es importante por su objetivo de apoyar a los trabajadores de la salud, sino también por llevar un espectáculo gratuito a millones de personas que se encuentran en cuarentena por la emergencia sanitaria provocada por el Covid 19.

El cartel ha congregado a 150 artistas de diferentes géneros, edades, generaciones y países y el concierto se dividirá en dos partes: La primera, será un maratón de seis horas donde podremos ver a The Killers, Ellie Goulding, Jessie J, Hozier, Sebastián Yatra Sheryl Crow o Jack Johnson, y posteriormente a las 7 de la noche, comenzará un concierto de dos horas de duración que se transmitirá a todo el mundo, con Paul McCartney, Elton John y los Rolling Stones como protagonistas, acompañados por Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon y Stephen Colbert.

Los ritmos latinos correrán a cargo de Jennifer López, Juanes, Luis Fonsi, Maluma, Anitta o J Balvin, en tanto que Taylor Swift, Lady Gaga, Billie Eilish y Lizzo, se unirán a las voces de Andrea Bocelli, Christine and the Queens Alanis Morissette, Chris Martin y Celine Dion.

Además, habrá mensajes de figuras comoDavid Beckham, Samuel L Jackson, Megan Rapinoe, Matthew McConaughey o Oprah Winfrey, y por supuesto podremos ver también testimonios de profesionales de la salud que están en la primera línea de batalla enfrentando esta crisis.

Así que sin más, les dejamos la transmisión en línea de One World: Together At Home