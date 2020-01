¿Sufres de deficiencia de hierro? Presta atención a estos 10 síntomas

Tu cuerpo te manda múltiples señales de que tu alimentación no es la correcta: solamente tienes que saber reconcerlas e interpretarlas para realizar los pertinentes cambios que te ayuden a vivir más y mejor, prevenir enfermedades y lograr un mayor bienestar físico y mental.

Cuando tu cuerpo no recibe el suficiente hierro, tus niveles de glóbulos rojos descienden con fatídicos resultados. Estas son algunas señales para detectar la carencia de este mineral en tu organismo.

La deficiencia de hierro ocurre cuando el cuerpo no tiene suficiente hierro mineral, implicando como consecuencia niveles anormalmente bajos de glóbulos rojos. Cuando tu cuerpo no tiene suficiente hemoglobina, tus tejidos y músculos no recibirán suficiente oxígeno y no podrán trabajar de manera efectiva.

Esto conduce a una condición llamada anemia, cuya principal causa es la falta de hierro, y que puede obedecer a una dieta pobre o restrictiva, enfermedad inflamatoria intestinal, aumento de los requisitos durante el embarazo y pérdida de sangre durante períodos pesados ​​o hemorragias internas. La falta de hierro provoca síntomas desagradavles que merman la calidad de vida, incluyendo mala salud, baja concentración y productividad laboral.

Los signos y síntomas de la deficiencia de hierro varían según la gravedad de la anemia, la rapidez con que se desarrolla, tu edad y tu estado de salud actual.

10 síntomas de que tienes deficiencia de hierro

Cansancio inusual: Problablemente sea el síntoma más conocido del listado y que afecta a la mitad de las personas con deficiencia de hierro. La falta de hemoglobina provoca que llegue menos oxígeno a tus tejidos y los priva de energía, obligando también a trabajar más a tu corazón. Junto con la fatiga aparecen debilidad, mal humir, irritabilidad y problemas de concentración.

Palidez: La piel pálida y la coloración pálida del interior de los párpados inferiores son otros signos comunes de deficiencia de hierro, ya que los niveles bajos del mineral hacen que la sangre sea menos roja. Cabe destacar que esta palidez puede afectar a todo el cuerpo o únicamente a un área, como el rostro, las encías, el interior de los labios o incluso las uñas.

Falta de aire: La menor hemoglobina propicia que los niveles de oxígeno también sean bajos, por lo que tus músculos no recibirán suficiente oxígeno para realizar actividades normales, como caminar. Esto propicia un aumento de la frecuencia respiratoria y sensación de falta de aliento en las tareas cotidianas normales.

Dolores de cabeza y mareos: Los niveles bajos niveles de hemoglobina en los glóbulos rojos significan que no puede llegar al cerebro suficiente oxígeno. Como resultado, los vasos sanguíneos en el cerebro pueden hincharse, causando presión y dolores de cabeza.

Palpitaciones: Puesto que el corazón debe trabajar más duro para transportar el oxígeno cuando tienes anemia, pueden aparecer latidos cardíacos irregulares o la sensación de que su corazón late anormalmente rápido. En casos extremos, puede provocar agrandamiento del corazón, soplo cardíaco o insuficiencia cardíaca, aunque son síntomas poco comunes.

Cabello y piel secos y dañados: El oxígeno se dirige a funciones más importantes, como órganos y tejidos, abandonando la piel y el cabello que se tornan más frágiles, secos y débiles. En los casos más severos aparece el problema de la pérdida de cabello.

Hinchazón y dolor de la lengua y la boca: La lengua se hincha, inflama, palidece o aparece extrañamente lisa. La palidez obedece a los niveles bajos de hemoglobina, mientras que la carencia de mioglobina -una proteína presente en los glóbulos rojos que ayuda a tu musculatura- pueden causar dolor, suavidad e inflamación. Las grietas en las comisuras de la boca también pueden ser síntoma de anemia.

Sindrome de piernas inquietas: Este consiste en un fuerte impulso de mover las piernas en reposo. También puede causar sensaciones desagradables y raras de picazón o picazón en los pies y las piernas. Suele ser peor por la noche, dificultando conciliar el sueño. Aunque sus causas siguen siendo desconocidas para la ciencia, se cree que hasta el 25% de las personas con síndrome de piernas inquietas tienen anemia por deficiencia de hierro, y cuanto más bajos son los niveles de hierro, peor son los síntomas.

Uñas quebradizas o en forma de cuchara: Las uñas quebradizas o en forma de cuchara, una afección llamada koilonychia son otra indicación de que la persona padece anemia. Sin embargo, se trata de un efecto secundario raro presente solamente en algunos casos más graves.

Otros síntomas: La ansiedad debido a la falta de oxígeno, los manos y pies fríos o las infecciones más frecuentes -el sistema inmunitario está más débil- son otros síntomas de la falta de hierro.

