Una madre comparte el vídeo de su hijo pidiendo morir para concienciar sobre los efectos del bullying

Cansada del bullying que sufre su hijo Quaden, de 9 años, una madre de Brisbane (Australia) ha compartido un vídeo del niño llorando desconsoladamente en el coche al salir del colegio. Al final de la nota el desgarrador video de Quaden.

“Acabo de recoger a mi hijo de la escuela y he presenciado un episodio de bullying. Llamé al director pero quiero que la gente sepa -los padres, los educadores, los maestros- que estos son los efectos del bullyng, esto es lo que hace”, dice Yarraka Bayles mientras muestra a su hijo entre lágrimas.

En un momento dado del vídeo, el pequeño llega incluso a pedir morir: “quiero suicidarme, quiero morir ahora mismo”. Mientras, su madre, desesperada, confiesa que ya no sabe qué hacer.

En una entrevista con el medio australiano SBS, Balles ha detallado que cuando llegó a la escuela a recoger a su hijo unas niñas “le estaban dando patadas en la cabeza como si fuera un cachorro”.

En el mismo medio también ha explicado que compartió las imágenes porque el acoso a Quaden es constante y ya se ha intentado suicidar en muchas ocasiones, la primera vez cuando tenía seis años.

El pequeño nació con Acondroplasia, una forma de enanismo y, según explica su progenitora en el vídeo, sufre acoso escolar constantemente a causa de su enfermedad.

La madre de Quaden publicó el vídeo el pasado martes y en apenas dos días ha conseguido más de 7 millones de reproducciones y miles de mensajes de apoyo tanto de personas anónimas, que le dan ánimos y condenan la situación, como de personalidades y entidades australianas.

Cómo ayudar a su hijo (a un niño) a defenderse de los acosadores (bullying)

Es natural que los padres/madres traten de proteger a sus hijos y, si su hijo tiene problemas de aprendizaje y de atención, probablemente usted lo ha hecho más que los demás. Seguramente ha tenido que defenderlo dentro y fuera de la escuela.

Sin embargo, usted no puede estar presente cada vez que su hijo necesita protección del acoso. Por eso es tan importante empoderarlo para que se defienda por sí mismo. Siga estos consejos para ayudarlo a actuar apropiadamente cuando otros estudiantes actúen agresivamente hacia él u otras personas alrededor.

Defina qué es “acoso”

Utilice la palabra “acoso” (también conocido como bullying) en casa y cuando lo vea en la comunidad. Anime a su hijo a que use la palabra para describir lo que realmente es el acoso. El acoso es algo serio, una conducta dañina que ocurre repetidamente. Además, se hace a propósito. Y, sobre todo, deje claro que el acoso es inaceptable.

Diga a su hijo que no está bien que otros lo acosen y que no está bien que él acose a los demás. No se justifica porque “todos lo hagan” ni tampoco porque lo haga más popular entre sus amigos.

Dígale que reporte el acoso

Recuerde a su hijo que tiene opciones cuando vea a alguien acosando a otro niño en persona o en la Internet. Puede ser un espectador pasivo o puede ser valiente y actuar. Si es un espectador valiente, tiene la responsabilidad de reportar el acoso a los adultos que puedan ayudar.

Diga a su hijo que esto no es “acusar o delatar”, sino que es un acto de compasión y preocupación por otro niño. Además, cuanto más ayude a los otros estudiantes más probable será que ellos lo ayuden a él cuando tenga que defenderse de los acosadores.

Asegure a su hijo que no se va a meter en problemas si le cuenta a un adulto de confianza su experiencia de acoso, ya sea que le haya pasado a él o a otro niño. Dígale a su hijo con quién puede hablar en diferentes circunstancias.

Practiquen maneras de responder al acoso

Ayude a su hijo a pensar cómo podría responder a diferentes situaciones de acoso. ¿A quién informaría si alguien lo empuja en el autobús escolar? ¿Qué le respondería a alguien que lo insultó? ¿Cómo debería actuar si otros estudiantes lo excluyen de un juego?

Dígale que:

Ignore al acosador, cuando sea posible

Se aleje, si puede

Le diga al acosador en voz alta que pare. Aunque se sienta nervioso, debe tratar de hablar y actuar con seguridad. Eso a veces puede detener al acosador

Le pida ayuda a sus amigos o compañeros de confianza

Trate de no ponerse muy emotivo, ya que esto puede alentar al acosador. Cuando él esté en un lugar seguro, puede y debe expresar sus sentimientos. El acoso hace daño y él tiene derecho a sentirse lastimado

¡Evite vengarse acosando al otro! Tomar represalias puede ser peligroso

Siempre informe a un adulto (profesor, entrenador, director, padre, madre, etc.) después

Fomente que abogue por sí mismo

Cuando un niño es víctima del acoso puede comenzar a sentirse mal consigo mismo (esto es especialmente cierto cuando las víctimas del acoso son niños que tienen dificultades de aprendizaje y de atención). Cuanto peor se sienta un niño consigo mismo, menos probable será que se defienda y trate de parar el acoso.

Empodere a su hijo para que hable, se defienda y abogue por sí mismo. Ayúdelo a que asuma la responsabilidad de sus propias reacciones ante el acoso. Pregúntele cuáles son sus ideas para manejar situaciones agresivas. Eso le dará una sensación de control y poder sobre los acosadores.

El acoso puede dañar seriamente la autoestima de los chicos, por eso debe dar a su hijo oportunidades de fortalecer su autoestima. Señale en qué es especial y ayúdelo a reconocer sus propias fortalezas. Tener esa conciencia de sí mismo puede hacer que se sienta mejor para abogar por su seguridad y felicidad.