No hacer click si es susceptible. Mujer sale a pescar y es devorada por un cocodrilo de 6 metros de largo a la vista de testigos.

Una vecina de la localidad indonesia de Tarakan fue devorada el pasado viernes por un cocodrilo de 6 metros de largo mientras pescaba junto a otros vecinos en un río, informan medios locales.

El animal atrapó a la mujer, de 45 años, y la arrastró bajo el agua a la vista de los horrorizados testigos.

La Policía encontró al día siguiente la cabeza y el torso de la víctima. El reptil fue hallado merodeando en las cercanías y matado a tiros por los agentes.

Un grupo de lugareños destripó al animal, extrayendo de su estómago partes de las extremidades de la fallecida y posteriormente las autoridades entregaron los restos a sus familiares.

Desde el servicio de emergencia advirtieron a los residentes, muchos de los cuales dependen del río para ganarse la vida, tener especial cuidado en el agua, ya que puede haber más cocodrilos en la zona.

Fuente: DailyMail

¿Es real la agresividad de los cocodrilos?

Los hemos visto en televisión e incluso en el cine. La pregunta es: ¿es real la agresividad de los cocodrilos? Aquí analizamos esta cuestión.

La agresividad de los cocodrilos constituye uno de los aspectos más destacados y conocidos de estos animales. Sin embargo, cabe hacerse la pregunta, ¿es real está agresividad? Más allá de que los cocodrilos son depredadores naturales, si no se sobrepasan los límites no debería haber mayores problemas. Continúa leyendo y conoce cuáles son las principales razones por las cuales un cocodrilo se torna agresivo y puede llegar a atacar a una persona.

Principales razones de la agresividad de los cocodrilos

Una de las principales razones de la agresividad de los cocodrilos es el hambre, por eso conviene mantenerse alejado de las áreas en donde viven estos gigantescos reptiles, los más grandes del mundo. Otra de las razones por las cuales atacan los cocodrilos es para defender a sus crías ante cualquier situación o animal que ellos consideren una amenaza.

La tercera razón por la que los cocodrilos atacan es cuando se sienten amenazados o acorralados. En muchas ocasiones, las personas suelen sobrepasar los límites, ya sea por curiosidad o ignorancia sobre la presencia de los mismos. Las consecuencias de ello son, generalmente, fatales. Lamentablemente estos encuentros son cada vez más frecuentes y la razón radica en que el hombre continúa extendiendo su presencia a los hábitats de estos y otros animales.

Los cocodrilos tienen un comportamiento agresivo por naturaleza. Por ello es fundamental no traspasar sus límites y así evitar un encuentro que pueda poner en peligro la vida de las personas. En este sentido, hay varios tours turísticos que, en muchas ocasiones, sobrepasan estos límites. Muchos turistas se acercan demasiado a estos animales e inclusive intentan darles de comer en la boca. El peligro es muy real; además, es importante destacar que los cocodrilos no son domesticables.

Es recomendable respetar el hábitat de los cocodrilos y en general, de todos los animales. En el caso específico de estos grandes reptiles, el riesgo de acercarse a ellos es muy elevado. Los cocodrilos son depredadores y no pueden ser domesticados. Si bien resulta interesante observar a estos fascinantes animales, es fundamental mantener una distancia prudencial y jamás alimentarlos. Traspasar los límites constituye una de las primeras causas por la cual se puede tornar muy agresivo.

¿Por qué son agresivos los cocodrilos?

Los cocodrilos suelen alimentarse prácticamente de cualquier cosa. Son oportunistas: todo lo que esté a su alcance lo aprovechan. En algunos lugares esto llega a ser un problema porque ya asocian la presencia de los seres humanos con comida.

Se tiene la falsa percepción de que solo se le debe temer a los más ejemplares más grandes. La realidad es que son agresivos los cocodrilos, tanto los de mayor tamaño como los pequeños. Hay que tener cuidado con todas las especies y no considerar inofensiva a ninguna. Incluso las mordeduras de los más pequeños suelen ser muy dolorosas.

Tipos de cocodrilos

Existen 23 especies identificadas de cocodrilos, tanto en agua dulce como en agua salada. Pertenecen al orden de Crocodylia, la misma familia que los caimanes, pero con muchas diferencias.

Los cocodrilos más conocidos por sus ataques a los seres humanos son el cocodrilo del Nilo y el cocodrilo marino. Otras especies son el aligator americano, el cocodrilo cubano, el caimán negro y el cocodrilo gavial.

Estos animales son grandes nadadores, capaces de desarrollar velocidades en torno a los 32 km/h. También tienen la capacidad de respirar bajo el agua, por lo que pueden permanecer sumergidos por mucho tiempo sin mayores problemas.

En la práctica, muchos de estos animales permanecen inmóviles en las profundidades de los ríos, incapaces de moverse cuando están haciendo la digestión.

Curiosidades

Los cocodrilos no suelen alimentarse a diario, sino cada siete días. No salen a cazar, sino que esperan que aparezca su presa. Como la mayor parte del tiempo están en el agua, pueden tener acceso a casi todos los animales que van a hidratarse a las riberas de los ríos o de las lagunas, por lo que no se ven en la necesidad de ir a buscarlos.

Entre sus presas no es frecuente conseguir que se alimenten de seres humanos. Pero, como son cazadores por oportunidad, si tienen hambre y las personas están a su alcance, no van a desaprovechar el momento.

Los cocodrilos no se mueven rápido en la tierra. Sus patas son bastante cortas en comparación con el tamaño de su cuerpo, al tiempo de que son muy pesados. Por ello, pierden la destreza, la elegancia, pero sobre todo la rapidez que muestran en el agua.

Sus dos propósitos fundamentales a la hora de salir a las superficies secas es tomar sol y poner sus huevos: las hembras pueden colocar hasta 100 óvulos en una sola puesta. Su piel texturizada y con escamas les permite disfrutar de las bondades del astro rey, sin que este le haga daño.

Precisamente, es la misma piel la que los protege en su vida salvaje y la que para sus depredadores humanos significa mucho dinero. La mayoría de las veces con forma de botas, carteras o afines, lo que amenaza de forma seria a la continuidad de la especie.