Los estudios internacionales, muestran que la energía solar es la fuente de energía renovable que más rápido está creciendo en el mundo para generar electricidad.

La razón principal de este alto crecimiento es la continua reducción de los costos como consecuencia de los permanentes adelantos tecnológicos.

Un artículo titulado “Solar is now ‘cheapest electricity in history’” señala que la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés, International Energy Energy) ha confirmado en su “World Energy Outlook 2020” que la energía solar es ya la fuente de energía más barata de la historia para generar electricidad.

Entre otras cosas, este reciente estudio de la Agencia Internacional de Energía sobre las perspectivas futuras en materia de generación de electricidad señala lo siguiente:

“La energía solar se ha convertido en el nuevo rey de la generación de electricidad”.

“Las energías renovables crecen rápidamente en todos nuestros escenarios, con la energía solar en el centro de esta nueva constelación de tecnologías de generación de electricidad”.

“Con fuertes reducciones de costo durante la última década, la energía solar fotovoltaica es consistentemente más barata”.

“Los proyectos solares ofrecen ahora algunos de los costos más bajos de electricidad jamás vistos”.

“La energía solar es el principal impulsor del crecimiento, ya que establece nuevos récords de implementación cada año después de 2022, seguida de la energía eólica terrestre y marina”.

El mundo entero ha visto como los costos y los precios de la electricidad generada con energía solar han venido cayendo drásticamente.

Un artículo titulado “Top ten list of lowest solar power prices in the world” muestra las diez plantas de energía solar en el mundo que tienen actualmente el menor precio de la electricidad al 31 de agosto del 2020:

• ¢$1,31/kWh – Portugal, % of 10 MW, anunciado en Agosto 2020

• ¢$1.35/kWh – Abu Dhabi, 1.5 GW, anunciado en Abril 2020

• ¢$1.50/kWh – New Mexico, USA, 100 MW, anunciado en Mayo 2020

• ¢$1.57/kWh – Catar, 800 MW, anunciado en Enero 2020

• ¢$1.61/kWh – Arabia Saudita, 300 MW, anunciado en Abril 2020

• ¢$1.65/kWh – Portugal, 150 MW, anunciado en Julio 2019

• ¢$1.69/kWh – Dubai, 900 MW, anunciado en Diciembre 2019

• ¢$1.75/kWh – Brasil, 211 MW, anunciado en Julio 2019

• ¢$1.97/kWh – México, 62 MW, anunciado en Noviembre 2017

• ¢$1.99/kWh – Los Angeles, California, USA, 700 MW, anunciado en Junio 2019

Los continuos adelantos tecnológicos, las cadenas de suministro más competitivas y las economías de escala continuarán reduciendo aún más los costos de la generación eléctrica con energía solar.

Otro artículo titulado “Falling solar panel prices spell sunny future for clean energy” señala lo siguiente:

“El costo de la electricidad solar ha bajado más rápido de lo previsto”.

“El costo cada vez más bajo de convertir la luz solar en electricidad está superando los pronósticos por décadas, acelerando así la transición hacia un sistema de energía más limpia”.

“Los precios de la energía solar se han hundido lo suficiente como para hacer de la energía fotovoltaica la fuente de electricidad más barata en la mayor parte del mundo”.

“En las partes soleadas del mundo, los precios promedio de la energía solar están en camino de alcanzar los $ 0.01/kWh”.

Y así podría seguir citando muchos otros estudios y artículos que muestran esta evolución tan beneficiosa para la humanidad.

Mientras todo lo anterior ocurre en el mundo, en nuestro país las decisiones orientan al país en sentido contrario con un enfoque de energía de alto costo.

Los continuos y rápidos adelantos tecnológicos en materia energética que están ocurriendo en el mundo encuentran importantes obstáculos como consecuencia de las decisiones de las autoridades del país.

Estos obstáculos y limitaciones a las nuevas tecnologías energéticas de bajo costo se dan a pesar de que la radiación solar en el país es mucho más intensa que en muchos otros países que están desarrollando rápidamente la energía solar para generar electricidad.

La generación distribuida de electricidad con energía solar, que es la electricidad que los consumidores podrían generar en el mismo lugar donde la consumen (en sus techos, por ejemplo), está también fuertemente restringida, obstaculizada y limitada por burocracias.

Alemania es uno de los países que, a pesar de tener mucho menos radiación solar por su ubicación, ha venido desarrollando fuertemente la energía solar para generar electricidad.

A pesar de todo el enorme potencial de energía solar que el país tiene y de los permanentes adelantos tecnológicos que bajan continuamente los costos de generación eléctrica con esta fuente de energía, aquí seguimos poniendo grandes limitaciones y obstáculos a la generación de electricidad con energía solar (y a otras fuentes nuevas de energía que están emergiendo fuertemente en el mundo, como el gas natural).

No se toma en cuenta tampoco la gran importancia que tiene la energía para potenciar el desarrollo y el crecimiento económico de los países, tal como lo muestra la evidencia en el mundo:

International Energy Agency (Modern energy for all): “La energía es un habilitador (‘enabler’) crítico” del desarrollo.

Foro Económico Mundial (Fostering Effective Energy Transition): “La energía es un elemento clave de la economía moderna”.

McKinsey & Company (“Energy: a Key to Competitive Advantage”): “La energía se ha convertido en un factor estratégico en la competencia global”.

Foro Económico Mundial (“Energy as a Competitive Advantage”): “La economía básica (costos bajos) domina las políticas energéticas de los países”.

Es urgente entonces que se empiecen a tomar las decisiones que conduzcan a incorporar en el país las tendencias internacionales y las nuevas tecnologías energéticas que continuamente están emergiendo en el mundo para reducir los costos de la energía.